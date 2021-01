Italia “zona rossa” anche nel weekend del 9 e 10, il Governo ci pensa. Poi la Liguria rischia l’arancione

Liguria. L’Italia potrebbe tornare “rossa” già nel fine settimana del 9 e 10 gennaio, con solo la deroga degli spostamenti per i piccoli Comuni. Il 7 e l’8 sarebbero dunque gli unici giorni di allentamento dopo la stretta festiva ma – anche se di fatto le Regioni risulterebbero “gialle” – il governo pensa di vietare comunque gli spostamenti tra le regioni stesse.

Poi, dall’11 al 15, misure in base alla nuova classificazione per colori da parte del Cts. E con la Liguria che con un Rt superiore a 1 rischia di essere quanto meno arancione, se non rossa: il governo vuole infatti introdurre un automatismo per cui Rt>1 = arancione, e Rt>1,25 = rossa.

