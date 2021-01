Matteo Bassetti coordinatore del nuovo dipartimento di Alisa per le malattie infettive

Genova. Nuovo incarico in arrivo per Matteo Bassetti, già primario della clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova e presidente della Sita, società italiana di terapia anti-infettiva. Con una delibera di Alisa il suo nome è stato proposto come coordinatore del nuovo dipartimento interaziendale regionale di malattie infettive, istituito con lo stesso atto, che dovrà essere confermato dalla giunta regionale.

Ad annunciarlo è stato oggi il presidente Giovanni Toti in conferenza stampa: “In Alisa non c’era questo Diar, ma si è reso indispensabile per la situazione Covid e quindi abbiamo deciso di formalizzare un ruolo di coordinamento che il San Martino e la clinica di malattie infettive hanno già effettuato sia nel rapporto con la medicina di base sia sui criteri di gestione dei pazienti in questi mesi”.

