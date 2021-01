Nel 2020 in Liguria 835 truffe online: estorto quasi 1 milione di euro

Genova. Cyberbullismo, pedopornografia, truffe online, cybericiclaggio: il 2020, anno della pandemia che ha obbligato a trasferire ‘online la gran parte della vita degli italiani, anche di coloro meno avvezzi all’utilizzo di strumenti informatici ha portato con sé anche un’accresciuta esposizione alle aggressioni della cyber-criminalità.

Per questo l’impegno della polizia postale e delle comunicazioni si è indirizzato verso la prevenzione ed il contrasto di un insieme assai vasto ed eterogeneo di attacchi informatici, diretti a colpire il patrimonio personale dei cittadini come l’integrità del tessuto economico-produttivo del Paese, la regolarità dei servizi pubblici essenziali come il mondo delle professioni, la sicurezza e la libertà personale di adulti e ragazzi con particolare riferimento alla protezione dei bambini e delle persone più vulnerabili. Nel bilancio del 2020 spiccano in particolare le truffe online: 98 mila i casi in Italia trattati dalla Postale dopo le denunce delle vittime. Di questi in Liguria i casi sono stati 835 casi per un totale di circa 1 milione di euro di somme distorte.

