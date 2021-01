Nuove restrizioni dal 7 al 15 gennaio: stasera la decisione del Governo

Roma. Sarà un consiglio dei ministri che si terrà in notturna a decidere le restrizioni dei prossimi giorni in tutta Italia. La riunione è convocata per le 21 di stasera e vedrà ancora una volta uno scontro tra rigoristi e ministri più favorevoli alla ripartenza del Paese.

Quello che appare ormai certo è che subito dopo l’Epifania non ci saranno le aperture annunciate e agognate da cittadini e categorie economiche, bensì un nuovo periodo di divieti almeno fino al 15 gennaio. Per quella data il governo spera di avere in mano dati più certi sull’andamento del contagio visto che le restrizioni del periodo di Natale non sembrano essere servite a granché anzi.

