Pallanuoto, il cordoglio della Pro Recco per la morte di Christian Mangione

Recco. La Pro Recco esprime profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Christian Mangione, mancato a soli 28 anni di età.

“Ciao Christian, ti ricorderemo sempre con affetto, un giovane centroboa di talento che con la nostra calottina si è fatto conoscere e apprezzare perché non mollava mai, un combattente in acqua, un ragazzo serio e leale al di fuori dello spogliatoio. Alla famiglia le condoglianze di tutta la società in questo momento di grande sofferenza che ci lascia senza parole” è il messaggio della società di pallanuoto.

