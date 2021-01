Spedizioni, la “storia triste” di un pacco natalizio partito ma mai arrivato

In periodo di restrizioni Covid, con viaggi e spostamenti impediti dalle normative conseguenti alla pandemia molti cittadini hanno spedito ai propri parenti lontani un pacco con i regali di Natale. Sia dall’estero verso il nostro paese che dall’Italia verso l’estero.

Questa è la “storia triste” di un pacco natalizio inviato dall’estero da una figlia alla propria mamma, partito il 27 novembre, con largo anticipo proprio per scongiurare una mancata consegna per il periodo natalizio , pacco che ad oggi 4 gennaio non è ancora stato consegnato.

... » Leggi tutto