Vaccino Covid, Toti: “Non sono le regioni a rallentare, in Liguria servono 300 mila dosi”

Genova. “Parliamoci chiaro, non sono le Regione a rallentare l’iter dei vaccini, anche oggi in Liguria stiamo vaccinando e stiamo accelerando ma servono le dosi, in quantità massiccia, serve il personale che il governo deve assumere e mandare alle regioni, servono gli strumenti che la struttura commissariale nazionale deve acquistare”.

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti interviene sul tema della campagna di vaccinazione, entrata nel vivo solo oggi e che fino a ieri ha visto, in Liguria, essere vaccinate poco più di 2000 persone dal 27 dicembre scorso (si tratta del 16% delle dosi ricevute) ma che da questo lunedì 4 gennaio, appunto, dovrebbero diventare 2000 al giorno.

