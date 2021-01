A tu per tu con Diego Fuser, presidente della Lega Italiana Footgolf

A tu per tu con Diego Fuser, ex calciatore ed ora giocatore di footgolf. Di ruolo centrocampista, cresciuto nel Torino, con cui ha debuttato in Serie A, ha poi giocato con Milan, Fiorentina, Lazio, Parma, Roma, Canelli, Saviglianese, Nicese, Colline Alfieri. Ha vestito anche la maglia della Nazionale Under 21 e della Nazionale maggiore. Dal 2017 gioca a footgolf, nel Footgolf Liguria. Da pochi giorni è stato eletto presidente della Lega Italiana Footgolf.

... » Leggi tutto