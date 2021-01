Albenga, occupazione abusiva di immobile: 3 denunce

Albenga. La sezione Tutela del Territorio e della Sicurezza Urbana della polizia locale di Albenga è stata impegnata in una delicata attività di riqualificazione urbana che ha preso il via anche a seguito di alcune segnalazioni ricevute da cittadini attivi e collaborativi che, notando un sospetto via vai dalle palazzine site in via Rita Levi Montalcini, hanno prontamente allertato la municipale ingauna.

Dopo le opportune attività di indagine oggi gli agenti hanno fatto accesso all’interno dell’edificio dove sono state trovate tre persone di origini straniere che occupavano gli alloggi posti al piano terreno senza averne titolo.

