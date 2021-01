Camporosso, truffa un’anziana vendendole rilevatore di fughe gas: giovane denunciato dai carabinieri

Camporosso. Ha approfittato delle paure e della buona fede di una di 81 anni, vendendole, per conto di un’azienda privata, un rilevatore di fughe di gas ad un prezzo più che decuplicato: un 23enne lombardo è stato denunciato per truffa dai carabinieri della Compagnia di Ventimiglia per truffa aggravata ai danni dell’anziana, residente a Camporosso. Il fatto è accaduto poco prima di Natale.

