Controlli per la sicurezza, contrasto ai furti di rame e soccorso a soggetti deboli, anziani e minori: il 2020 della Polfer ligure

Liguria. Quasi 15 mila pattuglie impiegate in stazione e altre 552 a bordo treno a fronte di 932 convogli presenziati; ben 298 servizi antiborseggio in abiti civili, sia negli scali che sui convogli, e 67 pattuglioni straordinari in fasce orarie diverse di volta in volta individuate. Sono questi alcuni dei “numeri” dell’attività svolta nel corso del 2020 dalla Polizia Ferroviaria della Liguria, il cui lavoro è stato “fortemente improntato alla gestione della situazione venutasi a creare sul tutto il territorio nazionale per l’emergenza da coronavirus”.

Grazie ai dispositivi predisposti nel corso dell’anno, la Polfer ha tratto in arresto ed indagato rispettivamente 29 e 632 persone, procedendo complessivamente a 60.789 controlli di cui 2.131 effettuati a bordo treno.

