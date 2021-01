Entella, tris di vittorie: i commenti di Beppe De Luca e Matteo Mancosu

Chiavari. Il terzo squillo dell’Entella certifica lo spirito ritrovato, in campo e fuori, da un gruppo che anche nel momento di maggior difficoltà non ha mai smesso di lavorare con abnegazione e professionalità, nonostante l’incredulità per quel lungo periodo denso di sconfitte non sempre meritate.

Giuseppe De Luca commenta così la serie di tre vittorie consecutive: “Era importantissimo, sapevamo delle nostre capacità e siamo contenti di queste tre partite che abbiamo fatto perché ci abbiamo messo la voglia giusta, la voglia di vincerle a tutti i costi e dobbiamo continuare così. Quindi ora avremo una sosta breve ma dobbiamo già proiettarci per la partita di Verona, che per noi è importante. Recuperiamo ora le forze, recuperiamo anche qualche giocatore che non è ancora al 100%, per poi chiudere al meglio il girone di andata”.

