Il nuovo direttore Asl 2: “Restyling Santa Corona prioritario, ma serve disegno unico per tutti gli ospedali”

Savona. Non ci sarà solo l’emergenza Covid e l’attuazione del piano vaccini, ma il neo direttore generale della Asl 2 Marco Damonte Prioli dovrà affrontare altre sfide della sanità savonese: dall’atteso progetto di restyling dell’ospedale Santa Corona, passando per la non semplice querelle della privatizzazione degli ospedali di Albenga e Cairo Montenotte, senza contare la necessità, testata nel corso della situazione pandemica, di creare un nuovo modello sanitario nel quale i servizi territoriali avranno un ruolo essenziale.

Il neo direttore Asl 2 si è insediato da soli due giorni: “Sono tornato nell’azienda in cui ho iniziato la mia carriera professionale sanitaria. Le sensazioni sono positive, ho trovato una squadra veramente forte, pronta a reagire. Abbiamo anticipato nel giro di un giorno la partenza dei vaccini, la risposta è stata efficace. È un’azienda chiaramente grande e ci vorrà ancora del tempo per prendere mano di tutte le diverse situazioni”.

