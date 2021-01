Lieto fine per la “storia triste” del pacco natalizio mai arrivato: l’attesa conclusa questo pomeriggio

Vado Ligure. Ha suscitato indignazione e molte critiche la vicenda segnalata da un lettore di IVG.it che ci ha raccontato di uno spiacevole disservizio che ha tenuto bloccato un pacco natalizio nel centro SDA di Vado per ben quindici giorni.

Partito dall’estero il 27 novembre, infatti il regalo non era mai arrivato a destinazione. Il gestore di SDA, però, ieri ha notato la lettera che abbiamo pubblicato e ha prontamente scritto una mail al nostro giornale per mettersi a disposizione per risolvere l’inconveniente. Una sola richiesta: fornire il codice di spedizione per rintracciare il pacco. Il gestore ha precisato che “nonostante le problematiche per la gestione del Covid e l’aumento delle spedizioni legato alle vendite e-commerce, non abbiamo avuto ritardi significativi”.

... » Leggi tutto