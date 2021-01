M5s Genova, “La riforma dei municipi voluta da Bucci lesiva dei diritti dei cittadini”

Genova. “Se si vuole veramente ascoltare i cittadini e i loro comitati e associazioni, il ruolo dei Municipi è fondamentale: è dai singoli territori, infatti, che giungono le istanze o le segnalazioni di cui poi i municipali si fanno carico, presentandoli alla civica amministrazione per una loro soluzione. O forse lo scopo della riforma voluta dal sindaco è proprio questo: togliere voce ai cittadini quando questi denunciano disservizi o si mettono di traverso a un progetto che ha chiare finalità privatistiche e certamente non collettive. E allora sì che si spiega il ridimensionamento dei Municipi voluto da Bucci, che fin da inizio mandato ha lavorato, spesso sottotraccia, per ammutolire le critiche e schiacciare il confronto democratico”, dichiarano i consiglieri del Gruppo M5S in Comune.

“Pensiamo ad esempio al progetto per trasformare l’area di via Campanule di Quarto in una rimessa AMT: un’area verde attrezzata, curata dai volontari del quartiere, sacrificata in nome dell’ennesimo grigiore. Alla cementificazione, con una mozione votata lo scorso ottobre, il Municipio IX Levante ha detto no. E a chiedere a gran voce che l’area non venga toccata sono gli stessi cittadini, che si sono sempre prodigati, mettendoci peraltro soldi propri, affinché il quartiere potesse conservare uno spazio verde a beneficio di tutti ma soprattutto dei bambini. Area, è bene ricordarlo, che il Comune di Genova ha ignorato per oltre un decennio, lasciando che a prendere il sopravvento fosse il degrado”, ricorda la consigliera comunale Maria Tini, che poi aggiunge: “È evidente che al sindaco Bucci non piacciano i no e che si dia un gran da fare per zittire le voci contro, esattamente come ha fatto con i parchi e il porticciolo di Nervi, per i quali comitati e associazioni hanno più volte sollevato criticità”.

