Sampdoria, Quagliarella nel mirino della Juventus

Genova. Sotto a chi tocca… e purtroppo è il turno dell’Inter di Antonio Conte, in piena lotta con la capolista Milan per il titolo di campione d’inverno… e tra l’altro la classifica, vista invece dal basso, comincia ad assottigliarsi, per cui cari ragazzi di Ranieri, “affilate i bulloni” (metaforicamente) ed iniziate a correre… ci sarà da sudare contro i nerazzurri.

Questo almeno traspare dalla conferenza di Ranieri, che ha fatto intendere che confermerà in blocco la difesa, con Yoshida al posto di Bereszyński, ritenuto ancora non al 100%, mentre a centrocampo l’assenza forzata di Ekdal (per squalifica), sarà compensata da Adrien Silva, che di certo darà meno sostanza, ma più geometria al gioco di squadra.

