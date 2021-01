Savona, continui black out elettrici tra corso Tardy e Benech e via Calamaro: rabbia a protesta

Savona. Linea elettrica a singhiozzo in alcune zone di Savona, in particolare in corso Tardy e Benech dall’incrocio con via Calamaro: in questa zona ogni due-tre mesi, a sorpresa, continuano black out di 30 minuti e anche di un’ora.

Ma ieri, lunedì 4 gennaio, per i residenti e gli utenti è stato un incubo. In circa 12 ore la corrente è andata via ben tre volte ed è stata assente per circa sei ore. Ieri dalle 18.40 alle 19.15 circa, dalle 22.25 alle 01.20 circa e stamattina dalle 7.50 alle 8.44 circa.

... » Leggi tutto