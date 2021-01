Savona, Covid rallenta assegnazione fondi Bando Affitti: possibile slittamento a marzo

Savona. Le procedure per l’assegnazione dei fondi per le famiglie in difficoltà che hanno partecipato al Bando Affitti non sono rimaste immuni dagli effetti del Covid-19.

Per attingere al fondo sociale, un aiuto economico erogato sotto forma di contributo in denaro utile per limitare il peso del costo dell’affitto, sono pervenute ben 775 domande: “Mai state così alte negli ultimi tre anni” afferma l’assessore al sociale per il Comune di Savona Ileana Romagnoli.

