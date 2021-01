Spostamenti e divieti, a Natale -84% di movimenti in provincia di Imperia: nell’entroterra aumentano

Imperia. Come sono andate le feste per quanto riguarda gli spostamenti dei cittadini sul territorio? Secondo i dati ricavati dalla consultazione di City Analytics – Mappa di mobilità, realizzata da Enel X e Here Technologies per supportare pubbliche amministrazioni e protezione civile nell’emergenza Covid-19, nella provincia di Imperia, nelle giornate del 24, 25 e 26 dicembre, si è registrato rispettivamente un -52%, -84% e -77% nella variazione dei movimenti e un -56%, -86% e -81% di chilometri percorsi rispetto allo stesso giorno della settimana precedente.

