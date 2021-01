Quiliano. E’ stato trovato in difficoltà e recuperato dalla Protezione Animali in via Nazionale Piemonte a Cadibona, un simpatico e docile gatto maschio (nella foto), quasi certamente di proprietà.

Il felino è stato sottoposto ai controlli veterinari ed attualmente è ricoverato presso la sede della Protezione Animali in via Cavour 48 r a Savona, in attesa dell’arrivo del proprietario.

... » Leggi tutto