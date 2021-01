Genova. Sono 14.453 le domande pervenute a Filse, Finanziaria per lo Sviluppo Economico, per il bonus Taxi per gli over 75 e per le categorie fragili il cui bando, predisposto dall’assessorato alle politiche sociali di Regione Liguria, si è chiuso il 31 dicembre 2020.

