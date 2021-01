Borghetto Santo Spirito. La tradizionale Befana della Croce Bianca di Borghetto Santo Spirito non è mancata anche quest’anno.

A causa del Covid non si è potuta svolgere come gli anni scorsi in sede, così la Befana è volata direttamente nelle case dei soccorritori volontari sparsi tra Borghetto, Toirano, Boissano e Loano a portare dolci e regali ai piccoli militini e militine.

... » Leggi tutto