Bormida, vigili del fuoco domano un incendio e salvano la vita a un gattino

Bormida. Intervengono per domare un incendio ma si improvvisano veterinari e salvano la vita ad un gattino rimasto intossicato. È successo stamattina a Bormida, dove intorno alle 11 è divampato un incendio dalla cucina di un alloggio di località Pian Sottano, per fortuna senza gravi conseguenze.

I vigili del fuoco del distaccamento cairese, giunti sul posto, hanno domato le fiamme e si sono presi amorevolmente cura del piccolo felino che, inizialmente, sembrava spacciato. In attesa dell’arrivo dell’ambulanza veterinaria, alcuni pompieri hanno praticato il massaggio cardiaco alla bestiola, somministrandole anche l’ossigeno, e le attenzioni sono state sufficienti per far sì che si riprendesse.

... » Leggi tutto