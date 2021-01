Covid, Toti: “Rt della Liguria è a 0,95. Attendiamo decisioni del Governo”

Liguria. L’Rt puntuale della regione Liguria è attualmente a 0.95. A dirlo il presidente Giovanni Toti nella diretta Facebook sull’analisi quotidiana dei dati relativi al contagio da Covid-19.

“Vedremo i dati di domani e di venerdì in giornata e capiremo il Governo cosa deciderà – ha aggiunto Toti – Tecnicamente noi valutiamo il colore giallo per la nostra regione, ma siamo molto a cavallo con l’arancione, quindi dipenderà da come vengono interpretati i dati dal Governo che come sapete ha emanato un decreto più restrittivo”.

