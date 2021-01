“Dentisti esclusi dalla vaccinazione”, Ciangherotti (FI) manda un video messaggio a Speranza e Toti

Albenga. “Siamo una delle categorie più esposte, ma il Governo è sordo. Odontoiatri, igienisti e assistenti alla poltrona rischiano tantissimo, per la natura peculiare della loro professione. A differenza, però, dei colleghi delle varie strutture sanitarie che hanno cominciato la vaccinazione anticovid a loro, per il momento, è stata preclusa”.

Il consigliere comunale e provinciale Eraldo Ciangherotti (Forza Italia) ha deciso di alzare il tiro. Nelle ultime settimane, infatti, ha più volte denunciato “una carenza del sistema sanitario nazionale che non prevede ad oggi la vaccinazione in Liguria di nessun odontoiatra”. Ed ecco allora la dimostrazione con un video in presa diretta per mostrare quello che succede in uno studio dentistico: “Ogni giorno lavoriamo a pochi centimetri di distanza dai pazienti senza mascherina ed è auspicabile che tutti gli operatori sanitari che lavorano all’interno di uno studio dentistico vengano vaccinati questo per tutelare gli operatori sanitari e per garantire alla collettività il massimo impegno delle istituzioni nel contenimento delle infezioni da Covid-19. Siamo anche felici che siano già stati vaccinati medici in pensione e medici in aspettativa dalla dirigenza ospedaliera. Pertanto chiedo ancora una volta che la nostra categoria professionale, (odontoiatri, assistenti alla poltrona e igienisti) venga inserita nel programma delle vaccinazioni prioritarie”.

