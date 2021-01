Entella-Cittadella, mister Vivarini: “C’è stato da soffrire, siamo stati bravi a capitalizzare”

Chiavari. L’Entella è tornata in corsa per la salvezza, grazie anche al pragmatismo del suo allenatore, mai alla ricerca di alchimie strane quanto piuttosto di mettere al posto giusto i giocatori che stanno meglio, incitandoli per l’intero incontro quando c’è da fare una corsa in più o da tenere alta l’attenzione.

Al termine della vittoriosa partita sul Cittadella, terminata col risultato di 1-0, Vincenzo Vivarini commenta: “È stata dura. Oggi è stata una partita che lo sapevamo sarebbe stata di sofferenza, perché abbiamo incontrato una grande squadra che non permette a nessuno di giocare, figurati a noi. Quindi c’è stato da soffrire, lo sapevamo, l’avevamo messo in conto. La squadra è stata molto applicata, molto concentrata su tutti i dettami tattici, tanto è vero che, nonostante la loro pressione e la loro mole di gioco, registro quel colpo di testa nel secondo tempo che abbiamo rischiato qualcosa e magari quella palla sulla traversa. Per il resto non hanno creato più di tanto, nonostante la grande sofferenza che ci hanno creato. Noi invece siamo stati bravi e sapevamo che ci sarebbe capitata un’occasione, massimo due, e siamo stati bravi a capitalizzare. Faccio i complimenti alla squadra, è stato veramente un risultato voluto, con grande sacrificio e quindi con grande gioia”.

