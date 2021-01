Forte calo demografico, inutili quattro ospedali in provincia di Savona

Savona. Gli abitanti della provincia di Savona calano in misura e con velocità preoccupanti (in cinque anni hanno fatto registrare 10 mila unità in meno) e questo non può che ripercuotersi sulle politiche della sanità. Arrivando a una prima conclusione, si deve ipotizzare che quattro ospedali in provincia di Savona siano troppi. E per invertire la curva demografica non c’è che un modo: ricorrere all’immigrazione e fare in modo che coloro che arrivano siano ben integrati nel nostro tessuto economico e sociale.

Parole e musica di Giampiero Storti, presidente dell’associazione Amici del San Paolo, uno mai banale, che pesa le parole e che quindi ha certamente messo in conto che il suo ragionamento non mancherà di suscitare reazioni e commenti, anche negativi, di natura politica: il destino di chi, dalle nostre parti, non vuole arrendersi al conformismo.

