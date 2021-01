Genoa, Ballardini sentenzia: “Non credo meritassimo di perdere, comunque siamo sulla buona strada”

Reggio Emilia. Oggi al Mapei Stadium di Reggio Emilia è andato in scena un match suggestivo tra due squadre in un precario stato di forma. Per motivi diversi, sia il Genoa che il Sassuolo avevano quindi bisogno di riscattarsi conquistando i tre punti: i rossoblù per distanziare lo spauracchio della zona retrocessione, i neroverdi per alimentare i sogni europei. Fin dalle prime battute sono state molte le occasioni da una parte e dall’altra, con la sfida che si è fatta davvero elettrizzante. Alla fine la maggiore qualità ha premiato la squadra allenata da De Zerbi, abile e fortunata a sfruttare due leggerezze difensive di un Grifone comunque mai domo.

“Non penso che il Genoa meritasse di perdere, – ha esordito nel post partita Ballardini – abbiamo giocato contro una formazione che dispone di giocatori che si conoscono da anni: giocano bene e lottano per le zone nobili della classifica, eppure nonostante il divario non abbiamo per nulla demeritato” ha dichiarato il tecnico rossoblù.

