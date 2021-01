Manifestazione Punto Nascite, Rozzi (FdI): “Partecipare oltre il colore politico”

Pietra Ligure. “Prendiamo atto, senza neanche troppo stupore, del comunicato di CGIL che incensa a mezzo stampa il suo ruolo di promotore nella manifestazione del 23 gennaio prossimo a favore della riapertura del punto nascite del Santa Corona, cogliendo l’occasione per allargare l’argomento a svariati richiami di politica generale (‘urgono politiche coraggiose’, ‘nuovo modello di sanità in Liguria’) che esulano, a parer nostro, dall’iniziativa stessa. ‘No a strumentalizzazioni da parte della politica’, lo slogan utilizzato dal segretario del sindacato Pasa. Quanta ipocrisia!”.

A dirlo Silvia Rozzi, capogruppo FdI in consiglio comunale a Pietra Ligure e presidente del Circolo di FdI Pietra Ligure Val Maremola, che continua: “Ci sentiamo obbligati ad informare i cittadini su come stanno realmente le cose, per ciò che ci riguarda, convincendoli che alla manifestazione sarà importante partecipare numerosi a prescindere da chi, fra i tanti, cercherà di porvi sopra una bandiera”.

