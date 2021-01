Regione, chiuso il bando Bonus Taxi: oltre 14mila domande presentate

Liguria. Sono 14.453 le domande pervenute a Filse, Finanziaria per lo Sviluppo Economico, per il bonus Taxi per gli over 75 e per le categorie fragili il cui bando, predisposto dall’assessorato alle politiche sociali di Regione Liguria, si è chiuso il 31 dicembre 2020.

La misura, inizialmente dedicata al trasporto in sicurezza a bordo di taxi di persone in condizione di fragilità (affette da malattie rare, con esenzione per patologie che comportino difficoltà di deambulazione o in possesso di riconoscimento di invalidità civile al 100% oppure donne in gravidanza) è stata estesa agli anziani che hanno compiuto 75 anni ed ha riscontrato un notevole successo.

