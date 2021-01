Santa Margherita ligure, 110 mila euro di contributi per famiglie in difficoltà e associazioni di volontariato

Santa Margherita. Nell’ultima riunione di giunta del 2020, l’amministrazione comunale di Santa Margherita ha approvato una serie di provvedimenti per le famiglie, per le pubbliche assistenze, per le associazioni di i volontariato, per un totale di oltre 110.000 euro.

È stato istituito il “Fondo Sostegno Famiglia – Emergenza COVID-19 ” con un ulteriore stanziamento di 60 mila euro da destinarsi a favore di nuclei familiari in situazioni di particolare difficoltà. I contributi (o voucher) serviranno per il superamento dei momenti di temporanea criticità delle famiglie e/o per il pagamento delle morosità relative ai servizi di prima necessità (locazione, utenze domestiche ecc.ra). Questa misura si affianca alle altre misure economiche attivate dall’amministrazione nel corso del 2020.

