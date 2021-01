Savona, arriva la Befana accompagnata dai City Angels: regalate ai bambini meno fortunati calze piene di dolci

Savona. Grande successo per l’iniziativa del gruppo di volontariato di strada d’emergenza City Angels di Savona, in prima linea nella solidarietà e nel sociale. Dieci angeli, in compagnia della Befana (interpretata dalla coordinatrice Danila Benincá), hanno consegnato in giro per il territorio una quindicina di calze per altrettanti bambini.

“É stata una bellissima soddisfazione vedere il viso dei bimbi che si accendeva di gioia e di stupore, alla vista della Befana che gli consegnava la calza piena di dolci. Speriamo di fare tante altre di queste iniziative, specialmente per i bambini meno fortunati, sperando di regalare tanti sorrisi” dichiara l’associazione.

