Sex toys esposti in un distributore ad Alassio, il proprietario: “Multa ingiusta, prodotti oscurati”

Alassio. Non ci sta Simone Russo, titolare di “Cotto e mangiato”, un’attività di distributori automatici del centro cittadino di Alassio, multato ieri dalla Polizia Municipale “per aver trasformato un’intera parte del suo esercizio commerciale in un vero e proprio sexy shop con oggettistica e immagini promozionali esplicite in piena mostra”.

Il problema non è la vendita di questi prodotti, ma la sua esposizione. “Essendo alla vista di qualsiasi tipo di avventore, di qualsiasi fascia di età – aveva spiegato Francesco Parrella, comandante della Polizia Municipale di Alassio – è incorso nella violazione dell’art 528 del codice penale (pubblicazioni e spettacoli osceni), reato depenalizzato, ma che prevede una sanzione amministrativa dai 10 mila ai 50 mila euro”.

