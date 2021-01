Spid, da oggi l’appuntamento in posta si prenota con whatsapp

Genova. Da oggi è possibile prenotare tramite l’App Ufficio Postale o via WhatsApp un appuntamento per il rilascio dell’identità Digitale SPID presso gli Uffici Postali.

I sistemi di prenotazione a distanza che da oggi consentono di riservare l’accesso per il rilascio dell’Identità Digitale oltre ad offrire la possibilità di prenotare anche tutte le operazioni sia finanziarie sia postali, sono disponibili in 52 Uffici Postali della provincia di Genova di cui 41 in città, comprese le sedi di Sampierdarena e Sestri Ponente; in provincia quelle di Arenzano, Cogoleto, Busalla e Campomorone e 7 nel levante.

... » Leggi tutto