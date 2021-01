Usa, Toti ripudia Trump: “In democrazia i risultati si accettano, avrei sbagliato a votarlo”

Genova. “Desolante spettacolo in America. In democrazia i risultati si accettano, anche se non si condividono. Avrei votato per Trump. Oggi mi tocca dire: sbagliando“. Lo scrive in un tweet il presidente della Liguria Giovanni Toti commentando l’assalto dei manifestanti alla Casa Bianca.

Il governatore più volte aveva lanciato endorsement al presidente americano uscente. “Di principio fossi stato americano avrei votato per Trump, perché con mille difficoltà e un approccio alla pandemia Covid non rituale, talvolta un filo sopra le righe, però l’economia di quel Paese ha retto. Al di là di certi aspetti folcloristici del personaggio credo che gli aspetti di colore siano stati rimarcati di più della sostanza di una presidenza che molte cose le ha azzeccate”, aveva detto all’indomani delle elezioni.

