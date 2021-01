A tu per tu con mister Gennaro Volpe

A tu per tu con Gennaro Volpe, allenatore della formazione Primavera della Virtus Entella, società la cui prima squadra milita in Serie B. Ex calciatore, di ruolo centrocampista, ha militato nelle giovanili dell’Empoli, per poi giocare in prima squadra con Prato, Ascoli, Mantova, Cittadella, Virtus Entella. Nel 2016 diviene responsabile dell’Academy Entella; dal 2017 inizia la carriera da allenatore guidando l’Under 17 della società chiavarese, con alcune presenze come mister della prima squadra.

... » Leggi tutto