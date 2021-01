Bordighera, serve caffè in tazza di ceramica: bar multato

Bordighera. Un bar della città delle palme è stato multato dagli agenti di polizia locale, con una sanzione da 400 euro, per aver servito un caffè in una tazzina di ceramica e non usa e getta come previsto dal decreto legge del governo Conte. Il fatto è avvenuto ieri intorno a mezzogiorno, quando la Liguria, così tutta l’Italia, si trovava ancora in “zona rossa” e dunque per i locali era consentito solo l’asporto o la consegna a domicilio.

