Sanremo. E’ morto per cause naturali, probabilmente uno scompenso cardiaco, l’anziano residente a Casa Serena deceduto ieri improvvisamente. L’uomo, un ultranovantenne con patologie pregresse, era tra gli 86 ospiti Covid-positivi che si trovano ora in struttura dopo lo scoppio del focolaio da coronavirus.

... » Leggi tutto