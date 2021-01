Cgil Savona chiede incontro urgente al Prefetto: “Vaccinarsi è un atto di responsabilità”

Provincia. “Un atto di responsabilità dello Stato nei confronti della popolazione. Un atto di responsabilità del singolo e della singola nei confronti della propria salute e di quella dei propri cari. Ed è un atto di responsabilità di ciascuno nei confronti della collettività. La pandemia potrà essere sconfitta solo se verrà sempre più considerata una questione non individuale ma – appunto – collettiva, dell’intera società”.

Così il segretario provinciale della Cgil savonese Andrea Pasa interviene sull’emergenza Covid e sulla campagna di vaccinazioni. I sindacati confederali savonesi hanno inviato una richiesta di incontro urgente al Prefetto di Savona per continuare la discussione con l’Asl 2 in merito al tavolo per il monitoraggio sulla pandemia nella nostra provincia, oltre che per la gestione ed organizzazione dei vaccini.

... » Leggi tutto