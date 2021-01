Covid, Fipe e Confcommercio della provincia di Imperia: «Troppe incertezze, molte attività restano chiuse»

Imperia. «Troppe incertezze e impossibilità di pianificare il lavoro in modo serio, molti pubblici esercizi restano chiusi. Intanto i locali da ballo sono nel dimenticatoio. Le nuove disposizioni, con apertura a fasi alterne non offrono certezze agli operatori dei pubblici esercizi, già duramente provati da mesi di difficoltà e molti scelgono quindi di non aprire» – spiega Enrico Calvi, presidente provinciale della Fipe, la Federazione dei Pubblici esercizi: «Io ho scelto di non aprire il mio locale per mancanza di certezze. Il nostro lavoro, se fatto seriamente, prevede programmazione e impegni certi con fornitori, clienti e collaboratori. È poco serio pensare che si possa navigare a vista, giorno dopo giorno. Siamo consapevoli che in questo momento ci siano persone che soffrono per colpa di questo virus e siamo solidali con loro, ma chiediamo di poter portare avanti la nostra azienda con serietà e dignità. Non a caso, quella di non riaprire per il momento è una scelta condivisa da molti colleghi in tutta la provincia di Imperia. Bisognerebbe per lo meno consentire un’apertura dei locali fino alle 21 o 22, anche perché certi nostri esercizi hanno un pubblico prettamente serale e non possono reinventarsi diversamente».

... » Leggi tutto