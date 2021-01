Liguria zona gialla: via libera per bar e ristoranti, ma durerà solo due giorni

Liguria. Oggi e domani, col rientro dalle vacanze, tutta Italia sarà in zona gialla dopo la lunga parentesi di restrizioni per le feste natalizie. Perciò riprendono alcune attività ma di fatto sarà solo una “tregua” perché nel weekend del 9-10 gennaio tornerà ovunque la zona arancione. Venerdì probabilmente arriverà la nuova classificazione delle regioni con l’ordinanza del ministro Speranza, con la Liguria che si aspetta di restare in zona gialla in base all’Rt a 0,95 calcolato dai tecnici della sanità. Ma sarà tutto da confermare.

Possono riaprire ovunque bar e ristoranti, dove si potrà nuovamente consumare sul posto dalle 5 alle 18. Poi via libera all’asporto fino alle 22, consegne a domicilio senza limiti di orario. Tuttavia è prevedibile che alcuni gestori decidano di aspettare lunedì prossimo per alzare le serrande dei locali, visto che in mezzo ci sarebbero comunque due giorni di chiusura forzata (solo asporto).

... » Leggi tutto