Lotteria Italia, in Liguria niente biglietti milionari: a Genova una vincita da 50mila euro

Genova. Niente vincite milionarie per la Liguria: la dea bendata ha baciato solo marginalmente la nostra regione in occasione dell’estrazione dei premi della Lotteria Italia che avviene ogni anno il 6 gennaio.

Il primo premio da 5 milioni di euro è stato vinto dal biglietto E409084, venduto a Pesaro; il secondo premio da 2 milioni di euro va è stato vinto dal biglietto G162904 venduto in provincia di Palermo; il terzo premio da un milione di euro è stato vinto dal biglietto A066635 venduto in provincia di Roma; il quarto premio da mezzo milione di euro è stato venduto dal biglietto D114310 venduto ad Altavilla Irpina, in provincia di Avellino; il quinto premio da 250 mila euro è stato vinto dal biglietto A211417 venduto a Cavarzere, in provincia di Venezia.

