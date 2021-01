Niente recita di fine anno (causa Covid) e l’asilo di Finalpia lancia l’idea del calendario dei bambini

Finale Ligure. I componenti del comitato genitori dell’asilo Rondinini di Finalpia hanno organizzato, per fine anno scolastico 2020, la stampa dei calendari dei bambini, non potendo, causa emergenza sanitaria, svolgere la consueta recita teatrale che li vedeva protagonisti.

“Questa divertente iniziativa – spiegano dal comitato – che faceva divertire grandi e piccini nel vedere i genitori in vesti di attori, insieme ad altre attività, consentiva di raccogliere cospicui fondi per sostenere nuove iniziative della struttura. Il comitato, non facendosi scoraggiare dalla situazione, con la vendita dei soli calendari è riuscito a raccogliere 400 euro che, donati all’asilo, serviranno a realizzare un giardino sensoriale all’esterno”.

... » Leggi tutto