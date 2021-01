Omicidio a Ventimiglia, dissequestrato magazzino di Condoluci. Non è lì che è morto Fedele

Bordighera. Joseph Fedele, 60 anni, non è stato ammazzato nel magazzino floricolo in utilizzo della famiglia di Girolamo Condoluci. Ad accertamenti conclusi, la Procura di Imperia ha infatti dissequastrato il locale utilizzato dal 44enne di Bordighera accusato di favoreggiamento nell’omicidio del sessantenne pregiudicato italo-francese. Delitto per cui è finito in carcere, accusato di esserne l’autore, il 23enne di Bordighera Domenico Pellegrino.

