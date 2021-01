Quagliarella, dichiarazione di amore alla Sampdoria

Genova. Quagliarella chiude alla Juventus e lo fa con una dichiarazione di amore per la Sampdoria: “Ci sono legami più forti di tutto, che vanno oltre i lusinghieri corteggiamenti”. Bene così… i tifosi blucerchiati hanno già dovuto veder partire il capitano una volta (destinazione Udine, dopo averlo perso alle buste nel lontano 2007) e non c’era bisogno di un bis… le icone vanno conservate religiosamente…

La bella vittoria sull’Inter allontana ulteriormente le ipotesi di mercato in entrata, anche se qualche occasione potrebbe essere colta al volo, tipo quella emersa in questi giorni e relativa all’attaccante croato Petar Musa, un classe ’98, in forza allo Slavia Praga, oppure come il laterale sinistro della Reggina (classe ’94) Daniele Liotti, che in questa prima parte del campionato di Serie B, si è rivelato anche un uomo goal (5 reti al suo attivo) e sulle sue tracce è in pressing il Benevento.

... » Leggi tutto