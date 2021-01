Scuola, oggi tornano in classe 55mila studenti genovesi. Lunedì tocca alle superiori (forse)

Genova. Prima campanella dopo le vacanze natalizie oggi per oltre 55mila bambini e ragazzi nella città metropolitana di Genova con la riapertura delle scuole elementari e medie in tutta Italia. In tutta la Liguria sono oltre 100mila a tornare tra i banchi.

E oggi sarebbe dovuta essere la giornata della riapertura degli istituti superiori dopo oltre un mese di didattica a distanza obbligatoria per tutta, rientro rinviato all’11 gennaio dal decreto legge del Governo anche sulla spinta dei presidenti di Regione – tra cui Toti – che volevano scongiurare il rischio di dover chiudere le scuole a brevissimo giro.

