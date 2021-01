Serie B: le decisioni del giudice sportivo e la classifica marcatori

Chiavari. A seguito dei provvedimenti arbitrali presi nei dieci incontri giocati domenica 3 gennaio, il giudice sportivo ha squalificato dieci giocatori del campionato di Serie B.

Gennaro Scognamiglio (Pescara) è stato fermato per tre turni con ammonizione in quanto espulso “per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; per avere, al 44° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito un calciatore avversario con un violento calcio al ventre”.

