Servizio civile, l’Univoc di Savona mette a disposizione 4 posti

Provincia. Sono 4 i posti messi a disposizione dalla sezione di Savona della Unione Italiana Volontari Pro Ciechi nell’ambito del bando per il servizio civile “Città senza confini: il nuovo volto del volontariato” rivolto ai giovani tra i 18 ed i 28 anni. Il progetto prevede servizi di accompagnamento a persone non vedenti ed ipovedenti, lettura di riviste e corrispondenza.

Entro l’8 febbraio alle 14 gli interessati dovranno compilare La domanda di partecipazione presentabile esclusivamente online attraverso la piattaforma Domande on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. Per partecipare è necessario non aver già prestato il servizio civile nazionale/universale né averlo interrotto.

