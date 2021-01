Borghetto, collaudo per la nuova passerella sul Varatella: pronta a fine febbraio

Borghetto Santo Spirito. Dopo la posa avvenuta nella scorsa primavera, in pieno lockdown, seguita dall’abbattimento della vecchia, proseguono i lavori per la nuova passerella pedonale che unisce le due sponde del torrente Varatella a Borghetto Santo Spirito.

In questi giorni, infatti, ono in corso le prove di carico per il collaudo statico della passerella: con il via libera tecnico, l’intervento sarà completato con le scalinate e le rifiniture dell’opera: “Se non ci saranno intoppi, entro la fine di febbraio la passerella sarà finalmente pronta” afferma il sindaco Giancarlo Canepa.

... » Leggi tutto