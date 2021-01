Cani anti Covid, al via la sperimentazione: test nelle scuole a ‘caccia di positivi’

Genova. Già sperimentati in altri paese europei, primi su tutti l’Austria, in queste ore i primi esemplari addestrati al riconoscimento del virus sono stati portati in alcune scuole, a “caccia di positivi”.

Sono i cani molecolari anti-covid, che secondo le intenzioni delle alte sfere della polizia, potrebbe dare un aiuto sensibile per fermare il contagio.

Il test si è svolto in una scuola di Bolzano, con risultati però non eccellenti: dopo aver annusato le mascherine degli alunni, i cani hanno segnalato cinque soggetti, accucciandosi davanti a loro, che poi però sono risultati negativi ai test antigenici.

